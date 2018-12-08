Президент Сербии: США всегда будут на стороне Приштины

Премьер-министр самопровозглашенного Косово Рамуш Харадинай прав, когда заявляет о том, что США, независимо от обстоятельств, будут всегда на стороне Приштины, даже в случае нарушения ей всех основ международного права. Этот факт необходимо учитывать Белграду, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Данная констатация сербского лидера прозвучала в ответ на браваду косовского главы кабинета министров: "Сербия не решится послать войска в Косово. Достаточно для сдерживания будет одного американского солдата. США нас в таких ситуациях поддержит".

Следует также учитывать и тот момент, что косовар спокойно подчеркивает, что его вообще не интересует предупреждение НАТО о нецелесообразности формирования "армии" в крае, по всей видимости, опять опираясь на благословение Вашингтона.

"Создание армии произойдет на следующей неделе - это наш внутренний процесс. Он проходит в соответствии с самой современной в мире косовской конституцией, в которой отражены все демократические ценности. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами. НАТО обладает авторитетом и имеет право выражать свою позицию, но уверены, что этот вопрос не поставит под угрозу наши отношения с альянсом", - отмечает Харадинай.

Между тем российский МИД выразил обеспокоенность тем, что политика властей самопровозглашенного Косово, в частности, намерение создать полноценную "армию" 14 декабря могут обернуться самыми тяжелыми последствиями не только для сербского населения края, но и для безопасности Балканского региона в целом.

В Москве рассчитывают, что международные Силы для Косово выполнят возложенный на них мандат и в случае появления такой структуры незамедлительно предпримут всеобъемлющие меры в целях ее нейтрализации и разоружения. "Покровители Приштины в лице Европейского союза и США должны оказать на своих подопечных энергичное воздействие, чтобы обеспечить отзыв косовоалбанцами уже имевших место провокационных решений и предотвратить эскалацию напряженности", - подчеркивают российские дипломаты.

Эксперт

В интервью "Российской газете" боснийский эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич отметил, что Вашингтон и Брюссель заинтересованы в приходе к власти в самопровозглашенной республике именно столь противоречивых политиков как Рамуш Харадинай, которые бы помогали Западу влиять на Сербию и вытеснять Россию из региона.

"Западные правительства - это партнеры и соучастники преступлений ОАК (Освободительная армия Косово) и ее командиров, таких как Харадинай, Тачи и других. Вместе они реализовывали "проект Косово", предполагавший изгнание сербов, насильственное создание квазигосударства и институтов управления, которые стали бы прикрытием организованному криминалу, торговле наркотиками и оружием, мобилизации джихадистов для участия в геополитически продуманных войнах в мусульманском мире и свержении режимов. При этом коллективный Запад спускал "своим друзьям" с рук торговлю человеческими органами, а теперь еще более спокойно относится к их воинственной риторике", - отметил эксперт.

По мнению Галияшевича, "Запад, прежде всего Германия и США, намеревается использовать Харадиная в собственных интересах. А чем же вообще этот политик может быть для них ценен? Только участием в запланированных ими межэтнических конфликтах, направленных на ослабление влияния и роли Сербии на Балканах, и созданием угроз сербской территориальной целостности". Запад считает, что давление на Сербию - лучший способ сохранить государственность Косово, а также ограничить влияние России на Балканах, подчеркивает он.

Мнение

В своей работе "Проект "Косово": Мафия, НАТО и большая политика" доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева подробно изучила феномен Освободительной армии Косова и одного из ее лидеров Рамуша Харадиная.

Согласно выводам ученого, ОАК "создана и поддерживалась в период с 1998 по 1999 год теневыми и разведывательными структурами Запада, которая посредством ведения широкомасштабной партизанской войны против военных и полицейских сил, а также мирных жителей боролась за отделение Косова и Метохии от Сербии. Руками, а скорее стволами и ножами ОАК параллельно решались две задачи. Первая - создание этнически чистого Косова как геополитического, геостратегического и криминального плацдарма "хозяев большой игры". Вторая - это закладка посредством начала реализации идеи Великой Албании "мины" замедленного действия под Европу в целом". И все это было частью долгосрочной политики на Балканах, в том числе "клана Клинтонов".

Сам Харадинай в автобиографической книге "Исповедь о войне и свободе" написал: "Первую партию оружия для Косова я приобрел в 1991 году в Албании: ручные гранаты, пистолеты… Многие военные тренировки мы проводили в Албании… предвиделась переброска в Косово 50 000 бойцов, из которых большая часть должна была прийти с территории Албании". И далее: "Мы постоянно нападали на сербские силы. В любом месте. Днем и ночью. Не скрываясь. Каждый день мы убивали сербских полицейских…". Нельзя не процитировать и его восхищение бомбардировками НАТО: "Один из самых счастливых и памятных моментов в моей жизни связан с началом воздушных нападений НАТО. Все мы с восхищением смотрели на первые самолеты и ракеты. Эти мгновения незабываемы".

За все эти деяния, совершенные против сербов, после агрессии НАТО Харадинай, как оправдавший возложенные на него надежды, был назначен командиром Косовского защитного корпуса, а в 2000 году создал "Альянс за будущее Косова", который в 2004 году привел Рамуша на должность премьер-министра. И это при том, что, по данным немецкой разведывательной службы, Харадинай - самая сомнительная личность в КиМ.

Тем временем белградские власти выдвинули против Рамуша Харадиная обвинение по 108 пунктам за терроризм, убийства гражданских лиц и пр., что было принято во внимание Гаагским трибуналом 4 марта 2005 года. После чего Харадинай подал в отставку с поста премьера и 9 марта добровольно сдался Трибуналу. Тогдашний шеф УНМИК (Миссия Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово) Серен Йессен-Петерсен заявил по этому поводу, что он уважает решение Харадиная, но сожалеет, что больше не сможет сотрудничать с "близким другом и партнером". Прощаясь же с улетавшим в Гаагу Харадинаем, глава Миссии ООН в Косове публично обратился к нему со словами: "Мой друг! Я желаю тебе скорейшего возвращения!".

Профессор МГИМО подчеркивает тот факт, что "у Харадиная сложились удивительно теплые и добрые отношения с руководством Миссий ООН и НАТО в крае". Например, "генерал Клаус Райнхардт, который с октября 1999 года до весны 2000 года командовал миротворческими силами НАТО, заявлял, что Харадинай - это "человек, которому я безоговорочно доверял и советам которого активно следовал", что это "выдающийся политик, сыгравший важнейшую роль в примирении различных этнических групп в Косове". Со своей стороны, уже упоминаемый Иессен-Петерсен написал, что Харадинай - человек, обладающий "динамичными лидерскими качествами, исключительной работоспособностью и прозорливостью". Решение добровольно сдаться трибуналу, по мнению руководителя Миссии ООН, доказывало, что Харадинай продемонстрировал "достоинство и зрелость".

Как подчеркивает Елена Пономарева, последующее "оправдание Харадиная связывают и с исключительной, мощной юридической защитой "национального героя Косова". Дело в том, что его интересы в суде представляла супруга одного из инициаторов бомбардировок Югославии, тогдашнего британского премьера Тони Блэра - Шери Блэр. В этой ситуации ожидать от МТБЮ какой-либо объективности было бы по меньшей мере наивно. Но дело не только в этом, а еще и в финансовой стороне вопроса: только официальный счет, выставленный Харадинаю со стороны Шери Блэр, составил 7 млн евро. То есть семья Блэр неплохо заработала на защите Харадиная". "Впрочем, а кем является сам Блэр, на совести которого как инициатора натовской агрессии сотни человеческих жизней?", - задает риторический вопрос профессор.