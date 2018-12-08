Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии и Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту России Владимиру Путину и сообщил детали операции израильских вооруженных сил вдоль линии, разделяющей Израиль и Ливан.

Владимир Путин отметил важность обеспечения стабильности в этом районе в строгом соответствии с резолюцией 1701 СБ ООН и при координирующей роли Временных сил ООН в Ливане.

Речь также шла о Сирии, и президент подчеркнул необхо­ди­мость совершенствования российско-израильского взаимодействия по военной линии. В ближайшее время намечены контакты между экспертами министерств обороны в рамках совместной рабочей группы.

"Условлено проработать вопрос о проведении очередной личной встречи лидеров", - сообщили в пресс-службе Кремля.