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08.12.2018 17:24
Рубрика: Власть

Путин: Нечего делать во власти без четкой программы действий

Текст: Галина Мисливская
Фото: Константин Завражин
Приходить во власть нужно с четкой программой, а к ее выполнению подходить ответственно, учитывая мнение граждан, разъясняя им сложные решения. Об этом говорил в субботу президент России Владимир Путин в своем выступлении на съезде партии "Единая Россия", который прошел в Подмосковье.

Он поблагодарил партийцев за поддержку в ходе избирательной кампании по выборам главы государства. Формирование органов власти - крайне важный процесс, но главное здесь - не персоналии, а подход к делу, уверен президент.

"Конечно, фамилии важны, но они важны только в том смысле, что за каждой фамилией должна стоять определенная программа действий", - сказал Путин, добавив, что это касается всех уровней власти.

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"Если нет четкого понимания, что нужно делать и как нужно делать для развития страны, нечего приходить во власть, нечего там делать, - полагает он. - Потому что институты власти формируются не для того, чтобы те, кто туда добрался, до этой власти, посматривали по сторонам, поплевывали спокойно и получали удовольствие от пребывания в каких-то креслах".

Путин также призвал избегать популизма и работать в тесном контакте с гражданами.

Второй день XVIII съезда "Единой России" проходит в субботу в Подмосковье. Как рассказал накануне секретарь Генсовета партии, в нем принимают участие более 3,5 тысяч делегатов из всех регионов России. Пленарное заседание съезда проводит председатель партии - премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Правительство Председатель Правительства Партии "Единая Россия" РГ-Фото
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