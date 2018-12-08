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08.12.2018 14:03
Рубрика: Культура

Путин поздравил Алису Фрейндлих с 84-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения - ей исполняется 84 года.

"Вас по праву считают актрисой редкого таланта и обаяния, искренним, душевно щедрым человеком. Многие годы вы подвижнически служите искусству, радуете публику замечательными работами в театре и кинематографе", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

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Глава государства также отметил, что каждая исполненная Фрейндлих роль - уникальна, что стало, в свою очередь, результатом неустанного творческого поиска актрисы, а также ее высочайшего профессионализма.

Президент России пожелал Алисе Фрейндлих здоровья и вдохновения.

Лауреат Государственной премии РФ Алиса Бруновна Фрейндлих родилась в 1934 году в Ленинграде. Многие киноленты с ее участием вошли в "золотой фонд" отечественного кинематографа. Среди самых известных картин, в которых снималась легендарная актриса, - "Служебный роман" (1977), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Сталкер" (1979), "Соломенная шляпка".

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