Путин поздравил Алису Фрейндлих с 84-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения - ей исполняется 84 года.

"Вас по праву считают актрисой редкого таланта и обаяния, искренним, душевно щедрым человеком. Многие годы вы подвижнически служите искусству, радуете публику замечательными работами в театре и кинематографе", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства также отметил, что каждая исполненная Фрейндлих роль - уникальна, что стало, в свою очередь, результатом неустанного творческого поиска актрисы, а также ее высочайшего профессионализма.

Президент России пожелал Алисе Фрейндлих здоровья и вдохновения.

Лауреат Государственной премии РФ Алиса Бруновна Фрейндлих родилась в 1934 году в Ленинграде. Многие киноленты с ее участием вошли в "золотой фонд" отечественного кинематографа. Среди самых известных картин, в которых снималась легендарная актриса, - "Служебный роман" (1977), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Сталкер" (1979), "Соломенная шляпка".