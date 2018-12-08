Арбитр КХЛ госпитализирован после удара нападающего "Локомотива"

Линейный арбитр Иван Дедюля госпитализирован после поединка регулярного первенства КХЛ "Локомотив" - "Йокерит" в ярославскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Судья получил сильный удар в лицо от нападающего "железнодорожников" Артура Каюмова, когда разнимал начавшуюся на льду потасовку.

- Иван Дедюля в настоящий момент находится в больнице, - приводит слова главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова "Спорт-Экспресс". - Он должен пройти первичное обследование, как это происходит с игроками после получения травмы. Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма. После пропущенного удара у него пошла кровь. Точный диагноз мы получим только после обследования в Ярославле, а также после того, как он приедет к себе домой в Минск.

Анисимов подчеркнул, что эпизод с ударом Каюмова, по его мнению, стал одним из самых вопиющих в истории лиги. Специалист дал понять, что уверен в умышленном нанесении травмы Дидюле со стороны игрока.

- В данной ситуации я не знаю, как оправдать игрока и как-то по-другому посмотреть на ситуацию, - подчеркнул Анисимов.

В то же время сам хоккеист уверяет, что умысла в его действиях не было.

- Я просто не увидел судью, да и не в него целился. У меня никогда не было проблем с судьями, да и удалялся я редко. Хотелось бы извиниться перед арбитром, это было случайно, - заявил Каюмов.

За скандальный эпизод Каюмов получил в сумме 45 минут штрафа, в том числе 20-минутный дисциплинарный штраф за физическое воздействие на арбитра. Если спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ посчитает, что нападающий нанес удар Дидюле умышленно, ему грозит длительная дисквалификация.

Матч завершился победой финской команды со счетом 3:0.