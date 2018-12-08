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08.12.2018 14:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Клиника Bundang в Сколково будет принимать 26 тысяч пациентов в год

Текст: Любовь Проценко

Около 26 тысяч пациентов в год будет принимать многофункциональный корпус "Умного госпиталя будущего" Bundang Сеульского национального университета, который в настоящее время находится на стадии проектирования. Об этом сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что общая площадь будущего госпиталя будет порядка 47,5 тысячи кв. м. Работать он начнет в 2022 году. По словам Хуснуллина, на территории госпиталя так же расположатся палаты интенсивной терапии, поликлиника, аптека, научно-исследовательский центр, конференц-зал и симуляционный центр.

Фото: РИА Новости
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"Клиника будет активно заниматься не только медицинской, но и научной и образовательной деятельностью, в которой делается акцент не только на медицинской помощи, но также и на предоставлении высокого уровня сервиса для максимального комфорта пациентов", - отметил Марат Хуснуллин.

Напомню, это учреждение будет копией южнокорейского госпиталя. Специалисты филиала в Сколково планируют сконцентрировать внимание на ранней диагностике онкологии, кардиологии, ортопедии и травматологии, а также на реабилитации.

Корпус "Умного госпиталя будущего" Bundang станет второй очередью развития медкластера Сколково. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл первую очередь - израильскую клинику "Хадасса", где будут работать врачи 50 специальностей.

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