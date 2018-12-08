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08.12.2018 16:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин рассказал о планах комплексного развития КСК "Битца"

Текст: Сергей Жуков
Крупнейший в стране конноспортивный комплекс "Битца", построенный еще к Олимпиаде-80, реконструируют за счет московского бюджета. Сделать ремонт планируется за пять лет, сообщил сегодня посетив этот центр мэр столицы Сергей Собянин. В Москве - 27 конных комплексов, но самый крупный из них - в Северном Чертанове.
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Открыт около сорока лет назад - к Олимпийским играм. Капитального ремонта с тех пор здесь не было: со временем прохудились крыши, слезла штукатурка, на стенах появилась плесень. В прошлом году комплекс начали точечно приводить в порядок: обновили помещения, кровлю манежа, спортзал, тренировочные поля. Ремонт продолжится в будущем году.

Собянин рассказал о преимуществах нового инновационного кластера

"В свое время мы подбирали инвестора, чтобы тот на свои деньги восстановил этот центр. Звучали разные идеи: построить жилые дома, торговый центр. Мы закончили переговоры и решили возродить этот комплекс своими силами, - рассказал Собянин. - Считаю, нужен комплексный подход: восстановить все здания, которые здесь есть. Часть из них придется снести, построить новые, закупить оборудование".

Не исключено, что появятся еще два крытых манежа. За счет этого комплекс сможет принимать крупные всероссийские и международные соревнования. Для жителей ближайших домов предлагается разместить кафе, детские и спортивные площадки. С тем, что комплексу давно нужен капремонт, согласна и тренер Алла Субботина.

Говорит, интерес к конному спорту год от года растет, поэтому нужна современная инфраструктура. Здесь занимаются больше 300 детей разных возрастов, некоторые приходят уже с четырех лет. По словам Субботиной, общение с лошадьми приносит пользу. Потому советует родителям отдавать своих детей в конные школы. "В первую очередь, это здоровый образ жизни, - объяснила "РГ" она. - Мальчишки и девчонки точно не будут курить, пить и вряд ли попадут в сомнительную компанию".

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Собянин открыл движение по новой развязке на севере Москвы

Шестнадцатилетняя Надежда Медведева в конном спорте с восьми лет. Начала с пони, потом пересела на лошадь. Тренировкам посвящает шесть дней в неделю - бежит туда сразу после школы. И все не зря - уже собрала на соревнованиях приличную коллекцию наград. Хотя поначалу было непросто: изнурительные тренировки да и дружба с лошадью Шарлоттой завязалась не сразу. Настроение у животного, как и у любой женщины, переменчивое. Иногда не слушается, капризничает. "Подход к ней искала очень долго, но сейчас мы дружим, - поделилась Надежда. - Секрета особого нет, главное - доверять друг другу".

Кстати

Москвичи с ограниченными возможностями здоровья могут пройти в комплексе "Битца" иппотерапию. По словам медиков, общение с лошадьми не будет лишним для людей с синдромом Дауна, аутизмом, нарушениями опорно-двигательного аппарата, травмами головы, вегетососудистой дистонией и другими заболеваниями. Температура тела лошади на полтора градуса выше температуры тела человека, говорят специалисты. За счет этого от спины животного идет тепло, улучшающее кровообращение ног. Именно поэтому иппотерапию советуют тем, кому трудно ходить.

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