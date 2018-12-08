В Подмосковье произошла массовая драка дачников

В Московской области несколько дачников устроили массовую драку в садоводческом товариществе.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД, инцидент произошел в СНТ "Овощевод" в Электроуглях. В "разборке" активное участие приняли пять человек. Трое из них получили серьезные травмы, их пришлось отвезти в больницу.

Сейчас по этому факту проводится проверка. В полиции отмечают, что дачники подрались из-за бытовой ссоры. Как передал один из популярных новостных пабликов, "оппозиция" решила свергнуть самопровозглашенного председателя кооператива.