В Шереметьево откроется фотовыставка "Малый театр на гастролях"

В терминале D международного аэропорта Шереметьево 11 декабря пройдет церемония открытия фотовыставки "Малый театр на гастролях", участие в которой примут актеры театра Валерий Афанасьев и Александр Волков.

В гастролях принимали участие Юрий Соломин, Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Борис Клюев, Василий Бочкарев, Светлана Аманова, Людмила Титова, Борис Невзоров, Владимир Носик, Виктор Низовой, Глеб Подгородинский и другие артисты театра.

Малый театр представил более 200 постановок "в гостях", артисты выезжали на гастроли во множество городов, среди них - Екатеринбург, Волгоград, Санкт-Петербург, Симферополь, Ставрополь, Нижний Новгород… Особенно часто артистам приходилось путешествовать в 2014-2016 годах, когда шла реконструкция Исторической сцены. Место для будущей экспозиции выбрано не случайно: именно из аэропорта Шереметьево артисты Малого театра совершали и совершают большинство вылетов на гастроли.