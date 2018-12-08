Вручение премии правительства Москвы в области экологии состоится 11 декабря

Лауреатов премии столичного правительства за лучшие проекты в области охраны окружающей среды и благоустройства природных территорий назовут 11 декабря. Всего на соискание премии было подано почти 100 заявок, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Наибольшее количество поданных заявок - это проекты в области экологического образования и просвещения", - сказал Петр Бирюков.

По его словам, соискатели также отправляли проекты по благоустройству, "зеленым" технологиям и раздельному сбору мусора. В конкурсе принимают участие крупные предприятия, ВУЗы и СМИ.

Победитель конкурса за лучший проект по охране окружающей среды получит 200 тысяч рублей, за второе место полагается выплата 100 тысяч рублей. Для лауреатов премии по благоустройству предусмотрели три выплаты по 100 (для проектных организаций) и по 70 тысяч рублей (для студентов, аспирантов и преподавателей).

Конкурс на лучшие проекты по охране окружающей среды проводится правительством Москвы уже в течение десяти лет, а премия по благоустройству вручается с 2010 года.