Глава Росрыболовства: цены на красную икру в декабре снизились вдвое

О снижении вдвое цен на красную икру, произошедшем в декабре, заявил находящийся с рабочим визитом во Владивостоке глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщает РИА Новости.

- Цена на икру горбушевую снизилась в два раза благодаря улову лососевых. Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объем в 675 тысяч тонн, - сказал он.

По словам Ильи Шестакова, это произошло благодаря усилиям, которые предпринимаются органами по рыбоохране.

В текущем году в ходе лососевой путины Российская Федерация получила рекордный улов тихоокеанских лососей. Он почти в два раза превысил улов прошлого года. Как ранее отмечал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, объем вылова рыбы в текущем году может превысить пять миллионов тонн, что станет для страны постсоветским рекордом.