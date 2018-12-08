Новости

35-летний актер театра и кино Фанис Сахабутдинов покончил с собой 17:50
Путин пообщался с девочкой, которой помог побывать на "Мосфильме" 17:46
Умерла первая профессиональная актриса Латвии Астрида Гулбе 17:39
В Москве мужчина выжил после падения с двенадцатого этажа 17:37
Путин призвал не допускать хамства в общении с гражданами 17:34
Максим Топилин: После 45 лет возможно найти работу 17:33
Юсков выиграл "золото" на дистанции 1500 метров на этапе КМ в Польше 17:32
Видео: Land Cruiser помог туристам ускользнуть от бандитов с мачете 17:12
Карпин обрушился с критикой на судей после матча в Самаре 17:10
Почему в Беловежской пуще досрочно встречают Новый год 16:58
В России впервые узаконят право человека на обезболивание 16:40
Рассекречен салон новой Lada Vesta 16:34
Грузовой корабль Dragon прибыл на МКС с задержкой 16:25
На южном Урале будут производить белорусские автобусы 15:42
Видео: Омские автоинспекторы задержали на трассе банду налетчиков 15:27
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии и Ливане 15:22
Vesta, Solaris, Rio, Logan или Polo: что купить на вторичном рынке 15:16
В Подмосковье произошла массовая драка дачников 14:54
Минск анонсировал возбуждение уголовного дела по поставкам продукции в СГ 14:46
В Тольятти арестовали подозреваемого в нападениях на женщин 14:30
Минск выразил уверенность в успехе переговоров с РФ по налоговому маневру 14:26
Клиника Bundang в Сколково будет принимать 26 тысяч пациентов в год 14:17
В Париже число задержанных на протестах превысило 480 человек 14:11
Путин поздравил Алису Фрейндлих с 84-летием 14:03
Названа причина конфуза с первым аэротакси 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
08.12.2018 17:10
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Карпин обрушился с критикой на судей после матча в Самаре

Текст: Артур Нанян
Фото: Анар Мовсумов/ РИА Новости Фото: Анар Мовсумов/ РИА Новости
Фото: Анар Мовсумов/ РИА Новости

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым виновата в постоянных стычках и драках во время матча с "Крыльями Советов".

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
"Анжи" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча чемпионата России

Встреча в Самаре завершилась победой хозяев со счетом 1:0. По ходу встречи Карасев удалил двух игроков "Ростова" - Рагнара Сигурдссона и Александра Гацкана, самого Карпина, а также нападающего "Крыльев" Сергея Корниленко.

"Судьи сломали всю игру. Все драки, стычки... Все это на их совести", - не скрывал эмоций Карпин.

"К ребятам у меня нет никаких претензий. Разве что только по реализации. За что меня удалили? Спросите у арбитра. Если ему нечего сказать, то окей".

В то же время коллега Валерия Георгиевича Миодраг Божович отказался комментировать работу судей.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Ростов" Спортивные организации Футбольные клубы "Крылья Советов" Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара Чемпионат России по футболу - 2018/2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии и Ливане
Кудрин перечислил риски для российской экономики
СМИ: Британские спецслужбы усилят давление на российский бизнес
Порошенко опубликовал снимок рядом с десантником в символике СС
В Италии шесть человек погибли и десятки пострадали в давке на концерте