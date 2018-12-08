Карпин обрушился с критикой на судей после матча в Самаре

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым виновата в постоянных стычках и драках во время матча с "Крыльями Советов".

Встреча в Самаре завершилась победой хозяев со счетом 1:0. По ходу встречи Карасев удалил двух игроков "Ростова" - Рагнара Сигурдссона и Александра Гацкана, самого Карпина, а также нападающего "Крыльев" Сергея Корниленко.

"Судьи сломали всю игру. Все драки, стычки... Все это на их совести", - не скрывал эмоций Карпин.

"К ребятам у меня нет никаких претензий. Разве что только по реализации. За что меня удалили? Спросите у арбитра. Если ему нечего сказать, то окей".

В то же время коллега Валерия Георгиевича Миодраг Божович отказался комментировать работу судей.