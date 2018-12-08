На форуме в Оренбурге наградили победителей конкурса "Диво Евразии"

В рамках форума "Оренбуржье - сердце Евразии" прошла церемония награждения победителей и участников II Международного туристического фестиваля-конкурса видео, фото и анимации "Диво Евразии".

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области, в этом году на конкурс было представлено 237 работ из девяти стран в четырех категориях. Участниками фестиваля "Диво Евразии" стали представители туриндустрии, любители и профессиональные фотографы и видеографы из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции.

Решением жюри Гран-при был присужден Невьянскому государственному историко-архитектурному музею (Свердловская область) - за проект "Легенды и тайны Невьянской наклонной башни Демидовых".

В номинации "Презентация территорий" первое место в категории "Короткометражные фильмы" поделили "Бухара" (Россия, Узбекистан) и "Эльбрусград" (Россия, КБР). Приз за второе место получил "Отшельник" (Россия, Оренбургская область), за третье - "Кисловодск: город-парк" (Россия, Москва).

Лучшим видеороликом в номинации "Объекты оздоровления и отдыха" признан "Пансионат "Южный" (Россия, Республика Крым), а в номинации "Природные объекты" - "Мыс Бык" (Россия, Вологодская область).

Лидером в номинации "Историко-культурные достопримечательности" стал видеоролик "Почувствуй Армению - Прикосновение духа" (Армения). В номинации "Люди и события. Событийный туризм" победа была присуждена видеоролику "Сельское лето 2018" (Россия, Калужская область). Специальным диплом отмечена работа "Хлеб-да-Сольба" (Россия, Владимирская область).

Первое место в номинации "Презентация территории" жюри присудило видеоролику "Актобе - благодатный край" (Казахстан), второе - "Приглашаем в Хибины летом" (Россия, Мурманская область). Третье место поделили "Алапаевск - маленький город с большой историей" (Россия, Свердловская область) и "А дзе жывеш ты?" (Беларусь).