В Оренбуржье нашли тело пропавшего мальчика

В Оренбургской области нашли тело пропавшего 19 ноября ребенка и задержали совершившего убийство, сообщили в СУ СК России по региону.

Подробности расследования уголовного дела, которое было возбуждено еще в день исчезновения 10-летнего мальчика, пока не разглашаются. Известно лишь, что семья проживала в Сакмарском районе Оренбуржья. Вечером 19 ноября мама ребенка сообщила о пропаже сына правоохранителям. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Школьника около трех недель искали силовые структуры, военнослужащие, а также волонтеры поисково-спасательного отряда и местные жители. Следователям и полицейским совместно удалось распутать убийство и задержать подозреваемого. Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза. В ближайшее время он будет арестован.

Расследование уголовного дела продолжается.