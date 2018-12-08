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08.12.2018 20:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье нашли тело пропавшего мальчика

Текст: Анна Шепелева

В Оренбургской области нашли тело пропавшего 19 ноября ребенка и задержали совершившего убийство, сообщили в СУ СК России по региону.

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Подробности расследования уголовного дела, которое было возбуждено еще в день исчезновения 10-летнего мальчика, пока не разглашаются. Известно лишь, что семья проживала в Сакмарском районе Оренбуржья. Вечером 19 ноября мама ребенка сообщила о пропаже сына правоохранителям. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Школьника около трех недель искали силовые структуры, военнослужащие, а также волонтеры поисково-спасательного отряда и местные жители. Следователям и полицейским совместно удалось распутать убийство и задержать подозреваемого. Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза. В ближайшее время он будет арестован.

Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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