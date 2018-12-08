В Оренбуржье откроются "Яндекс.Лицей" и детский технопарк "Кванториум"

В 2019 году в Оренбуржье заработают четыре учебных центра "Яндекс.Лицей": в них будут обучать школьников восьмых-девятых классов основам программирования и информационных технологий. Кроме того, в регионе планируется открыть детский технопарк "Кванториум".

Об этом заявил губернатор области Юрий Берг, выступая на пленарном заседании Международного форума "Оренбуржье - сердце Евразии".

Напомним, что в этом году центральной темой форума, собравшего 3500 гостей из Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Киргизии, Таджикистана и Китая, стало внедрение информационных технологий.

Говоря о мерах по развитию цифровой экономики, лидер региона уделил особое внимание системе профессионального образования и эффективной подготовке кадров. Так, в текущем году в области открылись два Центра молодежного инновационного творчества: в Оренбурге на базе компании "Пластик" и в моногороде Ясном на базе "Оренбургских минералов". Они оснащены высокотехнологичным оборудование для выполнения работ по 3D-моделированию и проектированию, 3D-конструированию, возможности для 3D-печати, конструкторы для робототехники. Через эти площадки ежегодно проходят до 1500 юношей и девушек.

Кроме того, в рамках форума "Оренбуржье - сердце Евразии" был подписан меморандум о сотрудничестве между министерством образования, департаментом информационных технологий правительства области с одним из российских лидеров IT-отрасли - компанией Яндекс. Реализация совместного образовательного проекта начнется с января на базе Оренбургского колледжа экономики и информатики.

- В 2019 году не менее четырех учебных центров "Яндекс.Лицей" начнут обучение школьников основам программирования и информационных технологий. Стоит задача открыть детский технопарк "Кванториум" с высокотехнологичным оборудованием для обучения детей по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, - резюмировал Юрий Берг.

Губернатор особо подчеркнул, что "Яндекс.Лицей" и "Кванториум" - проекты бесплатные, финансируемые государством и компаниями, заинтересованными в воспитании и обучении профессионалов для собственных нужд.