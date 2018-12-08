Видео: Омские автоинспекторы задержали на трассе банду налетчиков

Сотрудники омской Госавтоинспекции задержали мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на кредитное учреждение, совершенном в Барнауле.

По данным полиции, автомобиль, находящийся в федеральном розыске, экипаж спецроты ДПС заметил во время дежурства на участке автодороги Челябинск-Новосибирск.

- Капитан Роман Мозылев и старший лейтенант Владимир Самбрат оперативно начали преследование. К задержанию подключились дополнительные экипажи Госавтоинспекции (в сводках имелась информация о том, что преступники, возможно, вооружены). В районе 823 километра иномарку остановили. В салоне находились двое мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на офис микрозаймов, расположенном в Барнауле. В результате грабежа было похищено 1,9 миллионов рублей, - рассказали подробности инцидента в УВМВ России по Омской области.

В салоне автомобиля стражи дорожного порядка обнаружили сигнальный пистолет.

- Подозреваемые доставлены в отдел полиции и будут переданы коллегам из Барнаула для проведения дальнейших следственных действий, - сообщили "РГ" в ведомстве.

Кстати

Роман Мозылев и Владимир Самбрат недавно уже становились героями новостной хроники происшествий. Во время дежурства они пришли на помощь водителю грузового автомобиля, которому дверью зажало руки. Сотрудники ГИБДД освободили бедолагу, следующего по маршруту Красноярск - Татарстан, напоили горячим чаем. Если бы не своевременная помощь, парень мог замерзнуть.