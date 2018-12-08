Опубликованы кадры с места ликвидации боевика в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет России опубликовал видеозапись, сделанную в ходе спецоперации в Хасавюртовском района Дагестана.

Правоохранители ликвидировали члена местного бандподполья, причастного к террористической деятельности.

Информация о том, что в окрестностях села Эндирей скрывается вооруженный бандит, была получена накануне. Спецназ ФСБ блокировал преступника на окраине села. Бандит отказался сложить оружие и сдаться и открыл огонь. В ходе перестрелки он был нейтрализован.

"На месте боестолкновения обнаружены автомат, пистолет, самодельное взрывное устройство и боеприпасы", - сообщили в НАК.

Среди правоохранителей и гражданского населения погибших и пострадавших нет.