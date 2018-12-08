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08.12.2018 14:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новым начальником Военного института физической культуры стал Олег Боцман

Текст: Юрий Гаврилов
Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков представил в Санкт-Петербурге командирам, преподавателям, а также курсантам и слушателям Военного института физической культуры нового начальника вуза полковника Олега Боцмана.

На этот пост он назначен указом президента РФ от 9 ноября 2018 года. В тот же день глава государства освободил от должности генерал-майора Алексея Обвинцева, который возглавлял военно-физкультурный институт около 10 лет.

- Олег Станиславович опытный руководитель и умелый организатор, высококвалифицированный специалист в области научно-теоретических и практических основ физической подготовки и спорта, кандидат педагогических наук, "Заслуженный работник физической культуры РФ, - сказал Панков на представлении.

Фото: Анна Камнева
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Он напомнил, что до назначения в Питер полковник Боцман успешно руководил всей деятельностью по организации физкультуры и спорта в Вооруженных силах РФ. "Уверен, что в новой должности он с возложенными задачами справится, проявит при этом присущие ему качества высокого профессионала, требовательного и заботливого командира. Полагаю, что дружный и сплоченный коллектив Военного института физической культуры ему в этом поможет", - отметил Панков.

Он также добавил, что этот питерский вуз имеет огромный научный потенциал и является кузницей офицерских кадров. Замминистра обороны пожелал новому начальнику института и активно развивать научную базу вуза.

После представления Панков встретился с профессорско-преподавательским составом, осмотрел институт, оценил его учебно-материальную базу и условия  подготовки будущих офицеров.

Досье "РГ"

Военный институт физической культуры ведет свою историю с 17 мая 1909 года, когда величайшим повелением Его императорского величества было утверждено Временное положение о Главной гимнастическо-фехтовальной школе. Школа была сформирована в Петербурге и подчинялась главнокомандующему войсками Гвардии и Петербургского военного округа. Плановые занятия со слушателями начались 1 октября 1909-го.

Сегодня Военный институт физической культуры - единственное России военно-учебное заведение, осуществляющее подготовку и переподготовку специалистов в области физкультуры и спорта для силовых министерств и ведомств РФ. В нем также учатся  военнослужащие ряда иностранных государств.

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