На Кубани полиция начала проверку видео с учителем, ударившим ученика

Кубанская полиция начала проверку ролика, появившегося сегодня в интернете, на котором, судя по всему, пьяный учитель бьет ученика.

Видео, снятое в Сочи, всколыхнуло социальные сети. На нем учитель истории говорит двум ученикам подняться со своих мест, а потом одного из них вызывает к доске. Когда подросток подходит, то со словами "Ты кем себя возомнил" педагог бьет его сначала в живот, а потом по лицу. На помощь парню приходят другие ученики. Все это сопровождается нецензурными выражениями со стороны мужчины. Автор публикации сообщил, что дело происходило в сочинской средней школе №4.

- Сегодня назначили проверку по этому видеоматериалу, о результатах говорить рано, она только началась, - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В то же время в СМИ появилась информация со ссылкой на администрацию Сочи о том, что учитель был уволен по статье, а родителям принесли извинения. В учебном заведении ведется служебное расследование.