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08.12.2018 09:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи при хлопке газа в многоэтажке пострадал мужчина

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

ЧП случилось в 12-этажке в Адлерском районе Сочи - в одной из квартир произошел хлопок газа. Пострадал находившийся там в этот момент мужчина, он отправлен в больницу.

Фото: МЧС РФ по Владимирской области
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По предварительной информации, в квартире делали ремонт, в том числе налаживали индивидуальное газовое оборудование. Во время наладки и произошел хлопок газовоздушной смеси, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. К счастью, пожар не возник.

Во время хлопка вылетело оконное стекло, несущие конструкции не пострадали.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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