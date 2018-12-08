В Сочи при хлопке газа в многоэтажке пострадал мужчина

ЧП случилось в 12-этажке в Адлерском районе Сочи - в одной из квартир произошел хлопок газа. Пострадал находившийся там в этот момент мужчина, он отправлен в больницу.

По предварительной информации, в квартире делали ремонт, в том числе налаживали индивидуальное газовое оборудование. Во время наладки и произошел хлопок газовоздушной смеси, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. К счастью, пожар не возник.

Во время хлопка вылетело оконное стекло, несущие конструкции не пострадали.