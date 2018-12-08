На южном Урале будут производить белорусские автобусы

В ста километрах от столицы Южного Урала - Челябинска, который аборигены чаще всего, любя, именуют Челяба, а то и просто сокращают до - Че, может появиться производство белорусских автобусов на сжиженном природном газе.

Новые рабочие места на сборочном конвейере Уралпромтехники в Миассе стали центральной темой, которая обсуждалась во время визита в уральский регион белорусской делегации во главе с министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем, сообщает БЕЛТА. Это уже десятое заседание рабочей группы по сотрудничеству регионов Союзного государства, которое на этот раз провели Владимир Колтович и заместитель губернатора области Сергей Сушков.

Белорусская делегация встретилась и с руководством правительства Челябинска, Миасса, Златоуста, индустриальных объектов. По информации агентства, была отмечена "высокая заинтересованность российской стороны в создании сборочного производства автобусов белорусской марки на базе Уралпромтехники с присвоением ему статуса территории опережающего социально-экономического развития".

Называются уже и предварительные масштабы автобусного производства. На первом этапе мощность сборочного конвейера определена в 300 машин в год. Кроме того, заинтересованы южноуральцы и в изучении номенклатуры белорусской промышленной продукции для возможного замещения импортных комплектующих.

Стороны обсудили и актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в области торговли и инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, образования, молодежной политики, культуры и туризма, здравоохранения и социальной защиты, межрегиональных связей.

По итогам встречи в Челябинске подписаны план мероприятий на 2018-2021 годы по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительствами РБ и уральского региона. Достигнута договоренность и о проведении очередного заседания рабочей группы в будущем году в Минске.

Остается только напомнить, что Челябинск, от которого до белорусской столицы свыше двух тысяч километров по прямой, входит в число самых крупных городов России. Находящийся на границе Европы и Азии, он славится своими многочисленными достопримечательностями. Старинные мощеные улочки, прекрасные соборы и церкви, великолепные сооружения минувших столетий и живописные уголки природы, который чаще всего и называют воротами Южного Урала.