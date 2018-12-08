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08.12.2018 10:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уральские ученые разработали порошок для очистки воды и воздуха

Текст: Мария Гафурова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Уральские ученые изобрели порошок, который позволяет ускорить очистку воды и воздуха. Уникальная модификация диоксида титана позволит разлагать загрязнения на продукты "зеленой" химии.

Проект разрабатывается специалистами Уральского федерального университета совместно с Уральским отделением РАН.

Фото: depositphotos.com
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Как рассказала "РГ" младший научный сотрудник Института химии твердого тела УрО РАН и аспирант физико-технологического института УрФУ Ирина Дорошева, ими был получен эффективный фотокатализатор - наноразмерный диоксид титана. Порошок не растворим в воде и работает не только под ультрафиолетовым светом, но и под солнечным. Это позволяет значительно удешевить и обезопасить очистку окружающей среды.

Ультрафиолетовое излучение, по словам Ирины Дорошевой, не безвредно, да и стоит его использование значительно дороже. Порошок, разработанный уральскими учеными, обойдется гораздо дешевле.

Принцип работы следующий: наноразмерный диоксид титана активируется солнечным светом и разлагает загрязнения в окружающей среде на углекислый газ и воду. Технология экологически чистая. При тестировании в институте катализа Сибирского отделения РАН ученые выяснили, что эффективность порошка в два раза превышает существующие материалы.

Его планируют использовать на промышленных предприятиях, работающих с органическими веществами.

Кстати

Диоксид титана используется при изготовлении лакокрасочной продукции и производстве пластмассовых материалов. В большинстве случаев на его основе делают титановые белила. Помимо этого диоксид титана применяется в пищевой промышленности - для получения белого цвета - и производстве декоративной косметики. Он не растворяется в воде, и его вред пока не доказан.

Общество Наука Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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