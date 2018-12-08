Роухани назвал санкции США против Ирана "экономическим терроризмом"

Жесткие санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана являются политикой "экономического терроризма". Об этом заявил президент ИРИ Хасан Роухани. "Незаконные санкции США против Ирана являются явной формой терроризма, целью которого становится иранский народ. Экономический терроризм подразумевает создание паники в стране и боязнь других инвестировать в государство, ставшее целью такой политики", - сказал Роухани, выступая в Тегеране на Второй конференции спикеров парламентов шести стран.

По мнению иранского президента, примером политики "экономического терроризма" стал выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, восстановление американских экономических рестрикций в против ИРИ и давление Вашингтона на торгово-экономических партнеров Исламской Республики.

В работе Второй конференции спикеров парламентов шести стран по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия в Тегеране принимают участие главы законодательных органов Ирана, России, Китая, Афганистана, Турции и Пакистана. Российскую делегацию возглавляет председатель Госдумы Вячеслав Володин.