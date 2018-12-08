Румас: Рассчитываем на эффективное использование объектов Европейских игр

Мир спортивных объектов, которые, словно грибы вырастают накануне любых международных ристалищ, не должны надолго прощаться со зрителями и спортсменами по завершению триумфа соревнований. Но эта аксиома функциональной целесообразности до сих пор не всегда подтверждается в мировой практике.

Видимо, прогнозируя возможные издержки после торжественных фанфар закрытия летних II Европейских игр в Минске, премьер-министр РБ Сергей Румас сегодня дал понять, что "при любой погоде" все возведенные сооружения "в дальнейшем должны быть активно задействованы".

После посещения Студенческой деревни в белорусской столице, глава кабинета министров отметил, что "все объекты, а также оборудование во временной инфраструктуре должны быть активно задействованы" для дальнейшей популяризации физкультуры и спорта в стране.

Руководитель кабмина побывал в Ледовом дворце, где планируется организация питания участников игр. Он заслушал доклад Анатолия Сивака - столичного руководителя - о планируемой подготовке объекта. Кстати, во время обсуждения прозвучало предложение о возведении для этих нужд на территории деревни отдельного крытого сооружения, которое впоследствии могло бы использоваться в качестве футбольного манежа. Премьер-министр поручил проработать этот вопрос в кратчайшие сроки.

Как уже информировал "СОЮЗ", II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют около 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в девяти видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио, а состязания по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.

Не лишним будет напомнить, что рыжий лисенок Лесик, одетый в шорты и майку, стал талисманом европейских игр. На нем бейсболка с надписью - слоганом предстоящих соревнований. Его цвета, по замыслу создателей, соответствуют спортивному духу: черный символизирует решительность, желтый - жизнерадостность, зеленый - развитие, синий - несокрушимость, а красный - энергичность.