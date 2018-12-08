Шевченко и Еременко выиграли финал юниорского Гран-при в танцах на льду

София Шевченко и Игорь Еременко заняли первое место по итогам соревнований танцевальных дуэтов в финале серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию, который проходит в Ванкувере (Канада).

По сумме ритм-танца и произвольного проката российская пара набрала 170,66 балла, опередив всего на 0,01 балла другой дуэт из России - Арину Ушакову и Максима Некрасова, пишет ТАСС. Тройку лидеров замкнули также россияне - Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров, в активе которых 164,54 балла.

В 2017 году победителями в танцах на льду стали Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, которые в этом сезоне выступают на взрослом уровне. Тогда же Шевченко и Еременко заняли четвертое место, а Ушакова с Некрасовым были пятыми.

Финал Гран-при завершится 9 декабря.