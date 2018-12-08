Силуанов: Российскую экономику перестало "колбасить" от нефти

Российская экономика стала спокойнее реагировать на изменение внешних факторов, таких, как, например, цены на нефть. Об этом заявил на сессии "Экономика роста" съезда партии "Единая Россия" первый вице-премьер правительства России Антон Силуанов.

"Экономику России стало заметно меньше "колбасить" от влияния внешних факторов", - цитирует вице-премьера агентство ТАСС.

При этом он добавил, что, конечно же, полностью абстрагироваться от внешних факторов невозможно. Но, как подчеркнул Силуанов, изменение внешних условий мы замечаем гораздо меньше, чем три года назад.

В то же время в пятницу, 7 декабря, после оглашения договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки на полгода, рубль на торгах Московский биржи резко пошёл вверх. Курс доллара снизился на 75 копеек - до 66,21 рубля, а курс евро на 73 копеек - до 75,37 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в пятницу выросла на 4,4% и составила $62,85 за баррель.