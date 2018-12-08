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08.12.2018 12:34
Рубрика: Экономика

Силуанов: Российскую экономику перестало "колбасить" от нефти

Текст: Ольга Игнатова
Российская экономика стала спокойнее реагировать на изменение внешних факторов, таких, как, например, цены на нефть. Об этом заявил на сессии "Экономика роста" съезда партии "Единая Россия" первый вице-премьер правительства России Антон Силуанов.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

"Экономику России стало заметно меньше "колбасить" от влияния внешних факторов", - цитирует вице-премьера агентство ТАСС.

Россия сократит нефтедобычу на 228 тысяч баррелей в сутки с 2019 года

При этом он добавил, что, конечно же, полностью абстрагироваться от внешних факторов невозможно. Но, как подчеркнул Силуанов, изменение внешних условий мы замечаем гораздо меньше, чем три года назад.

В то же время в пятницу, 7 декабря, после оглашения договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки на полгода, рубль на торгах Московский биржи резко пошёл вверх. Курс доллара снизился на 75 копеек - до 66,21 рубля, а курс евро на 73 копеек - до 75,37 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в пятницу выросла на 4,4% и составила $62,85 за баррель.

Экономика Макроэкономика Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минфин Цена на нефть
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