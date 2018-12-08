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08.12.2018 07:27
Рубрика: Спорт

Синицина и Кацалапов идут третьими после ритм-танца в финале Гран-при

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают третье место в танцах на льду в финале Гран-при по фигурному катанию, проходящем в канадском Ванкувере. За прокат спортсмены получили 77,33 балла.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фигурист Петр Гуменник стал вторым в финале Гран-при среди юниоров

На первом месте - американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью, которые набрали 80,53 балла. Вторым идет дуэт из Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фабри, получившие от судей 78,30 балла, пишет ТАСС.

Еще две российские танцевальные пары - Александра Степанова и Иван Букин (77,20) и Тиффани Загорски с Джонатаном Гурейро (72,98) - заняли четвертую и пятую строчки соответственно. Замыкают таблицу Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер из США, набравшие 71,33 балла.

Ранее ни один из российских дуэтов не принимал участие в финале серии Гран-при. Произвольную программу фигуристы покажут девятого декабря.

Спорт Фигурное катание
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