Скелетонист Трегубов победил на этапе Кубка мира

23-летний российский спортсмен Никита Трегубов одержал победу на первом этапе Кубка мира по бобслею и скелетону, который проходит в латвийской Сигулде.

По итогам двух заездов россиянин показал результат 1 минут 41,87 секунды. Латыш Мартиньш Дукурс отстал на 0,37 секунды и оказался вторым. На третьей строчке расположился южнокорейский спортсмен Юн Сун Бин (+0,53).

Другой российский скелетонист Александр Третьяков стал четвертым (отставание на 0,55 секунды). Еще один российский спортсмен Владислав Марченков занял лишь 24 место.

Никита Трегубов является серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане. Победа на этапах Кубка мира стала первой в карьере спортсмена.