СМИ: Британские спецслужбы усилят давление на российский бизнес

Спецслужбы Великобритании намерены усилить давление на российских предпринимателей, которые, как они считают, имеют тесные связи с руководством России, сообщает газета The Daily Telegraph.

Источники издания в разведке утверждают, что премьер Тереза Мэй лично одобрила перечень бизнесменов и высших менеджеров, на которых будет оказано дополнительное давление. В "черный список" попали Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги.

Ожидается, что в отношении россиян будут приняты меры по ограничению свободы маневра, способности свободно путешествовать и работать в Великобритании, в Европе и других странах. Источники утверждают, якобы это должно стать ответом Лондона на инцидент в Солсбери.

Эксперты отмечают, что как только правительство Великобритании сталкивается с новыми проблемами с Brexit, на свет появляется российская тема для отвлечения внимания общественности. Между тем до исторического голосования относительно проекта соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза остается четыре дня. Тереза Мэй называет предложенные ей условия оптимальными, но критики как справа, так и слева называют их неприемлемыми.

"Я рассчитываю на то, что предложение правительства будет отклонено. Но в этом случае появится проблема. У нас будет правительство только формально, потому что оно потеряет большинство в Палате общин", - комментирует лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

По словам политика, правительство должно признать, что не может исполнять свои обязанности. В этой связи необходимо объявить досрочные выборы. Затем потребуется провести переговоры с ЕС и представить парламенту новое соглашение.