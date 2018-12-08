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08.12.2018 12:05
Рубрика: Власть

СМИ: Британские спецслужбы усилят давление на российский бизнес

Текст: Александр Саможнев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Спецслужбы Великобритании намерены усилить давление на российских предпринимателей, которые, как они считают, имеют тесные связи с руководством России, сообщает газета The Daily Telegraph.

Источники издания в разведке утверждают, что премьер Тереза Мэй лично одобрила перечень бизнесменов и высших менеджеров, на которых будет оказано дополнительное давление. В "черный список" попали Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги.

Фото: AP Photo/Markus Schreiber
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Ожидается, что в отношении россиян будут приняты меры по ограничению свободы маневра, способности свободно путешествовать и работать в Великобритании, в Европе и других странах. Источники утверждают, якобы это должно стать ответом Лондона на инцидент в Солсбери.

Эксперты отмечают, что как только правительство Великобритании сталкивается с новыми проблемами с Brexit, на свет появляется российская тема для отвлечения внимания общественности. Между тем до исторического голосования относительно проекта соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза остается четыре дня. Тереза Мэй называет предложенные ей условия оптимальными, но критики как справа, так и слева называют их неприемлемыми.

"Я рассчитываю на то, что предложение правительства будет отклонено. Но в этом случае появится проблема. У нас будет правительство только формально, потому что оно потеряет большинство в Палате общин", - комментирует лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

По словам политика, правительство должно признать, что не может исполнять свои обязанности. В этой связи необходимо объявить досрочные выборы. Затем потребуется провести переговоры с ЕС и представить парламенту новое соглашение.

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