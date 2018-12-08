Суд Канады отложил слушания по делу финдиректора Huawei на 10 декабря

Верховный суд провинции Британская Колумбия в пятницу принял решение продолжить до 10 декабря слушания по делу об аресте финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

По данным газеты Vancouver Star, судья пообещал в понедельник заслушать дополнительные доводы защиты, настаивающей на освобождении Ваньчжоу под залог. Обвинение же требует оставить женщину под стражей, опасаясь, что она может покинуть Канаду и скрыться от правосудия. До очередных слушаний 10 декабря Мэн Ваньчжоу будет находиться под арестом, пишет ТАСС.

Ваньчжоу была арестована первого декабря по просьбе Соединенных Штатов. Финдирктор Huawei обвиняется в нарушениях американских торговых санкций против Ирана.