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Рубрика: В мире

Трамп решил выдвинуть Уильяма Барра на пост главы минюста США

Президент США Дональд Трамп выступает перед журналистами, 7 декабря 2018. Фото: AP Photo/Evan Vucci Президент США Дональд Трамп выступает перед журналистами, 7 декабря 2018. Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выступает перед журналистами, 7 декабря 2018. Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп собирается выдвинуть Уильяма Барра на пост министра юстиции и генерального прокурора США. Об этом американский лидер заявил в пятницу, выступая перед журналистами на лужайке у Белого дома.

Трамп подчеркнул, что выдвинет кандидатуру 68-летнего Барра, так как "с самого первого дня считал его предпочтительным вариантом" и слышал о нем "много хорошего". Глава белого дома также выразил надежду, что процесс одобрения кандидатуры Барра Сенатом пройдет очень быстро.

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По словам Трампа, Барр, который возглавлял минюст при президенте Джордже Буше-старшем (с 1991 по 1993 годы), "пользуется уважением, как среди республиканцев, так и среди демократов", - цитирует ТАСС.

Напомним, в ноябре Трамп отправил в отставку с поста министра юстиции генерального прокурора США Джеффа Сешнса. Пока обязанности исполняет Мэтью Уитэкер.

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