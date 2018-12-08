Трамп решил выдвинуть Уильяма Барра на пост главы минюста США

Президент США Дональд Трамп собирается выдвинуть Уильяма Барра на пост министра юстиции и генерального прокурора США. Об этом американский лидер заявил в пятницу, выступая перед журналистами на лужайке у Белого дома.

Трамп подчеркнул, что выдвинет кандидатуру 68-летнего Барра, так как "с самого первого дня считал его предпочтительным вариантом" и слышал о нем "много хорошего". Глава белого дома также выразил надежду, что процесс одобрения кандидатуры Барра Сенатом пройдет очень быстро.

По словам Трампа, Барр, который возглавлял минюст при президенте Джордже Буше-старшем (с 1991 по 1993 годы), "пользуется уважением, как среди республиканцев, так и среди демократов", - цитирует ТАСС.

Напомним, в ноябре Трамп отправил в отставку с поста министра юстиции генерального прокурора США Джеффа Сешнса. Пока обязанности исполняет Мэтью Уитэкер.