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08.12.2018 18:03
Рубрика: В мире

Дональд Трамп прокомментировал протесты "желтых жилетов"

Фото: AP Photo/Rogelio V. Solis Фото: AP Photo/Rogelio V. Solis
Фото: AP Photo/Rogelio V. Solis

Президент США Дональд Трамп высказался, что Парижское соглашение по климату - не лучшее решение для Парижа. По его мнению, французы протестуют против того, чтобы платить больше странам третьего мира для защиты окружающей среды. Кроме того, американский лидер заявил, что манифестанты скандируют лозунги с призывом к нему возглавить Францию.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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"Парижское соглашение оказывает дурное влияние на Париж. Протесты и бунты проходят по всей Франции. Они скандируют: "Мы хотим Трампа". Люблю Францию", - написал Трамп в Twitter.

Отметим, что выход из Парижского соглашения по климату был одним из предвыборных обещаний Трампа. В 2017 году администрация действующего президента объявила о соответствующем решении.

В центре Парижа тем временем проходят массовые демонстрации против повышения цен на топливо. Чтобы разогнать протестующих полиции пришлось применить слезоточивый газ. Во вторник власти Франции ввели мораторий на рост цен на полгода.

В мире США В мире Европа Франция Дональд Трамп Забастовки во Франции
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