Тридцать человек получили ранения в акциях протеста в Париже

По предварительным данным, в субботу в акциях протеста "желтых жилетов" в Париже ранения получили тридцать человек, в том числе три стража порядка, сообщает столичная префектура полиции.

В центре столицы полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы рассеять протестующих и выдавить их на боковые улицы. На Елисейских полях устроили митинг более полутора тысяч "желтых жилетов".

Между тем число задержанных увеличилось до 615 человек, из которых порядка пятисот манифестантов заключено под стражу. У них обнаружены бейсбольные биты, арматура и металлические шарики. Отдельные районы города контролирует конная полиция.

"Желтые жилеты" предприняли попытку заблокировать крупнейшую кольцевую магистраль города Périphérique. Однако через некоторое время полиция разогнала пикетчиков. По счастливой случайности дорожных происшествий не случилось.

Президент Эммануэль Макрон отказался вступить в переговоры с "желтыми жилетами", он настаивает на силовом решении конфликта.

"Ничего общего с мирным выражением гнева события в Париже не имели. Зачинщики будут найдены и привлечены к ответственности", - решительно заявил политик.

К спокойствию в телеобращении призвал сограждан премьер Эдуар Филипп. По его словам, правительство сделает все возможное, чтобы решить спорные вопросы мирным путем. Для этого на прошлой неделе были созданы благоприятные условия. В том числе, речь идет о замораживании на год планов кабинета повысить налоги на бензин и дизельное топливо.

Однако, как показали выступления "желтых жилетов" людей это не устроило. По данным социологов, сорок процентов опрошенных жителей Франции поддерживают требования манифестантов, выступающих за отмену топливного налога и повышение уровня жизни.