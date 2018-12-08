Умерла правозащитница Людмила Алексеева

В Москве на 92-м году жизни умерла старейшая российская правозащитница и одна из основателей Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Печальную новость сообщил глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

"Это случилось сегодня в 19:30. Об этом мне сообщил главврач больницы №15, - сказал Федотов в беседе с агентством "Интерфакс". - Сказать, что нам будет ее не хватать, - это ничего не сказать. Это страшная потеря для всего правозащитного движения России".

Людмила Алексеева ушла из жизни в одной из палат московской городской клинической больницы № 15, туда ее доставили из-за проблем со здоровьем. Как сообщил глава СПЧ, в последнее время ей было трудно бороться с болезнью. Но несмотря на серьезное недомогание, Алексеева продолжала заниматься любимой работой до последних минут своей жизни.

"Еще вчера и позавчера она давала поручения своей помощнице Лене Блиновой, и эти поручения касались помощи другим людям, - вспомнил Федотов. - Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за други своя".

В СПЧ подчеркнули, что Московская Хельсинкская группа и Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества продолжат дело правозащитницы.

О дате и месте похорон Алексеевой станет известно позднее.

За свою долгую жизнь выдающаяся правозащитница Людмила Алексеева написала более 100 работ по вопросам прав человека. В 2017 года ее удостоили Государственной премии России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.