Новости

Клиника Bundang в Сколково будет принимать 26 тысяч пациентов в год 14:17
В Париже число задержанных на протестах превысило 480 человек 14:11
Путин поздравил Алису Фрейндлих с 84-летием 14:03
Названа причина конфуза с первым аэротакси 14:00
Болгария увидела влияние "третьих стран" на инцидент в Керченском проливе 13:53
Знак "Шипы" на автомобилях перестал быть обязательным 13:52
Названы самые новогодние города России 13:27
Десять секретных функций вашего автомобиля 13:27
ФСБ: Виток напряженности в Азовском море начался еще в августе 13:22
Роухани назвал санкции США против Ирана "экономическим терроризмом" 13:10
Под Саратовом пьяного водителя задержали после погони со стрельбой 12:51
В 2019 году в РФ привлекут на 20% меньше иностранных работников 12:50
В Шереметьево откроется фотовыставка "Малый театр на гастролях" 12:40
СМИ: Британские спецслужбы усилят давление на российский бизнес 12:05
Дуэт Синицина - Кацалапов: Мы прогрессируем с каждым стартом 11:49
В Петербурге вспыхнул пожар в научном центре 11:13
Опубликованы кадры с места ликвидации боевика в Дагестане 11:00
"Анжи" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча чемпионата России 10:58
Южная Корея увеличила расходы на оборону 10:52
Пять человек пострадали в ДТП у аэропорта Домодедово 10:12
Уральские ученые разработали порошок для очистки воды и воздуха 10:03
В Сочи при хлопке газа в многоэтажке пострадал мужчина 09:21
В Италии шесть человек погибли и десятки пострадали в давке на концерте 08:45
Забияко и Энберт идут вторыми после короткой программы финала Гран-при 08:31
Австралиец помещен в тюрьму за жестокое убийство кенгуру 08:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
08.12.2018 12:50
Рубрика: Экономика

В 2019 году в РФ привлекут на 20% меньше иностранных работников

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости
Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости

Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление "Об определении потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на 2019 год".

Фото: Depositphotos.com
В Подмосковье гастарбайтеры производили опасный для здоровья алкоголь

В документе говорится, что число иностранцев, которых можно будет принять на работу в Россию в следующем году, снижено почти на 20 процентов по сравнению с 2018 годом - до 144 583 тыс. человек. В этом же размере определена и квота на выдачу приглашений на въезд в Россию и разрешений на работу для иностранных граждан. В 2018 году в Россию можно было пригласить более 178 тысяч работников.

Потребность в иностранных кадрах формируют регионы. В следующем году на работу в Россию пригласят в основном высококвалифицированных специалистов из стран с визовым режимом. Это, в частности, поможет в реализации крупных инвестиционных проектов, таких, как строительство космодрома Восточный и газопровода "Сила Сибири". Например, 52 тысячи человек планируется задействовать на горных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, 16 тысяч - в металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности. Кроме того, планируется пригласить более 7 тысяч руководителей учреждений и служб.

Экономика Работа Занятость Правительство Иностранцы в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФСБ: Орудия на задержанных украинских кораблях были расчехлены
МИД Германии не поддержит новые санкции в отношении РФ
СМИ: Британские спецслужбы усилят давление на российский бизнес
Порошенко опубликовал снимок рядом с десантником в символике СС
NASA впервые записало шум марсианского ветра