В 2019 году в РФ привлекут на 20% меньше иностранных работников

Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление "Об определении потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на 2019 год".

В документе говорится, что число иностранцев, которых можно будет принять на работу в Россию в следующем году, снижено почти на 20 процентов по сравнению с 2018 годом - до 144 583 тыс. человек. В этом же размере определена и квота на выдачу приглашений на въезд в Россию и разрешений на работу для иностранных граждан. В 2018 году в Россию можно было пригласить более 178 тысяч работников.

Потребность в иностранных кадрах формируют регионы. В следующем году на работу в Россию пригласят в основном высококвалифицированных специалистов из стран с визовым режимом. Это, в частности, поможет в реализации крупных инвестиционных проектов, таких, как строительство космодрома Восточный и газопровода "Сила Сибири". Например, 52 тысячи человек планируется задействовать на горных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, 16 тысяч - в металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности. Кроме того, планируется пригласить более 7 тысяч руководителей учреждений и служб.