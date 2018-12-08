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08.12.2018 22:47
Рубрика: В мире

В Бордо протестующие закидали стражей порядка "коктейлями Молотова"

Текст: Александр Саможнев

Участники акции протеста "желтых жилетов" в Бордо на юго-западе Франции закидали стражей порядка "коктейлями Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ, сообщает радиостанция Europe1.

Фото: REUTERS/ Stephane Mahe
В Париже полиция задействовала бронетранспортеры и конную жандармерию

Кроме того, в  результате потасовки получил ранения один из протестующих. Десять активистов были задержаны за неповиновение властям.

Крупнейшие выступления "желтых жилетов" прошли в субботу в Париже. В общей сложности полиция задержала около семисот человек. "Порядок на Елисейских полях восстановлен", - информировал  премьер-министр Эдуар Филипп.

По его словам, по всей стране в выступлениях неформального движения "желтых жилетов" приняли участие 31 тысяча активистов. Со своей стороны, правительство развернуло около 89 тысяч полицейских, из них восемь тысяч охраняли порядок в Париже.

Для нормализации ситуации на местах кабинет принял решение заморозить запланированное повышение налогов на бензин и дизельное топливо. По некоторым оценкам, казна не досчитается порядка 4,5 миллиарда евро, передает информагентство Reuters.

В мире Европа Франция Забастовки во Франции
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