В Бордо протестующие закидали стражей порядка "коктейлями Молотова"

Участники акции протеста "желтых жилетов" в Бордо на юго-западе Франции закидали стражей порядка "коктейлями Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ, сообщает радиостанция Europe1.

Кроме того, в результате потасовки получил ранения один из протестующих. Десять активистов были задержаны за неповиновение властям.

Крупнейшие выступления "желтых жилетов" прошли в субботу в Париже. В общей сложности полиция задержала около семисот человек. "Порядок на Елисейских полях восстановлен", - информировал премьер-министр Эдуар Филипп.

По его словам, по всей стране в выступлениях неформального движения "желтых жилетов" приняли участие 31 тысяча активистов. Со своей стороны, правительство развернуло около 89 тысяч полицейских, из них восемь тысяч охраняли порядок в Париже.

Для нормализации ситуации на местах кабинет принял решение заморозить запланированное повышение налогов на бензин и дизельное топливо. По некоторым оценкам, казна не досчитается порядка 4,5 миллиарда евро, передает информагентство Reuters.