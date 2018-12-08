В Бразилии в результате перестрелки у банка погибли 14 человек

В пятницу в ходе перестрелки между полицией и грабителями, пытавшимися взорвать банкоматы в двух банках в небольшом городке Милагра в штате Сеара на северо-востоке Бразилии, были убиты 14 человек, в том числе шесть заложников.

Большинство смертей произошли, когда полиция открыла огонь по грабителям, сообщает Reuters со ссылкой на администрацию местного губернатора. При этом пятеро погибших заложников были членами одной семьи, в том числе двое детей в возрасте 14 и 13 лет. Они пришли в банк, чтобы снять деньги с вклада. Преступники захватили их в заложники прямо у банковского отделения, заблокировав вход в него с помощью грузовика с прицепом.

Всего в ограблении участвовали одиннадцать злоумышленников: пятеро погибли в перестрелке, двое скончались в больнице от пулевых ранений, еще один был застрелен в результате погони, говорится в сообщении полиции. Стражам правопорядка, которые отследили эту банду, ответственную за аналогичные ограбления банков в штате, удалось арестовать троих ее членов.