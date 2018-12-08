В ДНР заявили о подготовке крупной "химической провокации" в Донбассе

Власти Донецкой народной республики не исключают крупной военной провокации официального Киева в Донбассе с применением химического оружия. Об этом они предупреждали во время последней встречи контактной группы в рамках Минских соглашений.

Она может быть проведена в густонаселенной Горловке, где по обе стороны линии разграничения находятся крупные химические предприятия и склады химических отходов. По данным военной разведки ДНР, военнослужащие ВСУ, которым на днях были выданы средства химической защиты, отрабатывают методы ведения борьбы при химической атаке. Власти подконтрольных Киеву городов недавно провели учения по ликвидации последствий, повлекших утечку химических веществ.

Кроме того, в соседнем с Горловкой городе Дзержинске, находящемся под контролем Украины, в больницах выделены дополнительно около тысячи мест для тех, кто потенциально может пострадать от химической атаки.

Во время ее проведения должна быть организована диверсия на химическом заводе "Стирол" в Горловке. Целью операции является максимальное отвлечение сил ДНР, чтобы начать продвижение вглубь территории республики. Для инструктажа и организации проведения химической атаки в Донбасс прибыли военные специалисты из Великобритании.

По словам заместителя начальника управления народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, которого цитирует Донецкое агентство новостей, в ВСУ, ссылаясь на опыт "Белых касок" в Сирии, настаивают на инсценировке химической атаки. "Кураторы из Великобритании требуют реальных жертв среди мирного населения, обосновывая это тем, что последние постановки в Сирии не имели желаемого эффекта", - заявил Басурин. Окончательно решения по поводу применения химических отравляющих веществ в ДНР, по его словам, "выберет Порошенко".