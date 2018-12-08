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08.12.2018 06:29
Рубрика: В мире

В Южной Корее поезд сошел с путей, 14 человек легко ранены

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

В Южной Корее высокоскоростной поезд КТХ с почти 200 пассажирами сошел с путей, в результате чего получили ранения 14 человек. К счастью, обошлось без смертей, но движение на трассе остановлено.

Как сообщили местные СМИ, инцидент произошел сегодня утром в 7.35 по местному времени в пригородах Каннына. Высокоскоростной поезд КТХ №806, в котором находились 198 пассажиров и машинист, следовал из города Каннын в Сеул.

Фото: Фото Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации
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От Каннына состав успел проехать лишь пять минут, но набрал скорость 103 км/ч, когда и случилась авария. Все десять вагонов состава и локомотив сошли с путей. Судя по распространенным в СМИ фотографиями, само место происшествия выглядит весьма впечатляюще: локомотив лежит на боку, уткнувшись "носом" в насыпь перпендикулярно путям, два вагона лежат развернутыми на путях, часть полотна повреждена, остальные вагоны смогли устоять, но сошли с рельсов.

Погибших нет. Легкие ранения получили в общей сложности 14 человек, включая машиниста. Всем им оказана помощь в ближайшей больнице, их жизни вне опасности. Остальные пассажиры были в итоге доставлены в Сеул на автобусе. Движение на участке трассы между станциями Канным и Чинбу временно приостановлено, ведутся работы по расчистке и ремонту путей.

В администрации железных дорог Южной Кореи сообщили, что не могут пока назвать причину аварии. В настоящий момент эксперты продолжают работу на месте происшествия и обрабатывают имеющуюся информацию.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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