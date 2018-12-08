В Москве подростки на Outlander влетели в стену

На востоке Москвы в стену врезался внедорожник.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в результате аварии один человек погиб и трое пострадали. ДТП произошло минувшей ночью в Тюменском проезде. Mitsubishi влетел в стену на территории промзоны у дома № 5.

По данным одного из популярных пабликов, в машине ехали подростки. Одна девушка погибла, ее трое попутчиков находятся в тяжелом состоянии. Сообщается, что за рулем Outlander был парень без водительских прав. А внедорожник даже не стоял на учете.