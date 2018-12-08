Видео: в Польше попытались сорвать концерт ансамбля имени Александрова

Двое проукраинских активистов намеревались сорвать выступление ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова в городе Быдгощ. Они выскочили на сцену и принялись скандировать антироссийские лозунги, сообщает портал OKO.Press.

Скандальная выходка произошла сразу же после исполнения песни "Священная война" и показа казачьего танца с саблями. При этом один из хулиганов уронил установленный на стенде российский флаг.

Собравшиеся встретили наглые действия агрессоров свистом и потребовали вызвать полицию. Стражи порядка вывели дебоширов из помещения.