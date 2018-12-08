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08.12.2018 16:40
Рубрика: Власть

В России впервые узаконят право человека на обезболивание

Право россиян на обезболивание впервые прописали в проекте закона о паллиативной помощи. Законопроект одобрен правительством РФ и внесен в Госдуму на рассмотрение. Об этом рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Фото: Пресс-служба Philips
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"В нем (законопроекте, - прим. "РГ") прописано право каждого человека на обезболивание, включая все возможные средства - сильнодействующие, наркотические лекарственные препараты", - заявила глава Минздрава.

Скворцова также отметила, что новый законопроект подразумевает возможность проведения паллиативной помощи в стационаре, амбулатории и на дому. При этом будет обеспечен комплексный подход с социальным уходом и психологической помощью.

Кроме того, министр здравоохранения сообщила. что в 2018 году правительство РФ выделило из резервов 4,5 млрд рублей на развитие паллиативной помощи в нашей стране, включая закупку обезболивающих лекарств.

Власть Право Права человека Общество Здоровье Правительство Минздрав
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