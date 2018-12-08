Въехавший в толпу в Шарлоттсвилле мужчина признан виновным в убийстве

В США суд присяжных признал Джеймса Алекса Филдса-младшего виновным в убийстве. В августе 2017 года он направил свой автомобиль в толпу в американском городе Шарлоттсвилль (штат Вирджиния).

Тогда в результате наезда погибла одна девушка, еще 19 человек получили ранения. Обвиняемый также признан виновным еще по девяти пунктам, связанным с нанесением ранений. Всего ему вменялось 30 преступных эпизодов на почве ненависти. Филдсу грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал NBC.

Напомним, в августе 2017 года в Шарлоттсвилле прошли кровавые столкновения между ультраправыми и левыми активистами, в результате которых пострадали десятки человек.