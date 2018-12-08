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08.12.2018 23:37
Рубрика: Общество

Владимир Лукин: Людмила Алексеева - человек истории

Текст: Елена Яковлева

Умерла Известный правозащитник Людмила Алексеева. О ее личности и значении ее судьбы для истории России "РГ" рассказывает известный политик Владимир Лукин.

- Кончина Людмилы Михайловны Алексеевой, к сожалению, не неожиданна для нас, она долго и серьезно болела в последнее время. Но все равно это тяжелый удар. И такая утрата, конечно, навсегда оставляет незаполненной очень важную "клетку" в большом рисунке наших дел.

Людмила Михайловна - человек эпохи, человек двух веков. Ей удалось жить активнейшим образом, менять гражданскую атмосферу и много значить в общественной жизни страны, начиная с конца Второй мировой войны, но главным образом во времена заката социалистического режима и трудного становления новой постсоветской России. Можно много говорить о ней как об общественном деятеле, но главное все-таки в том, что мы потеряли выдающегося человека, великого человека, одного из пионеров возрождения в России настоящей - не кукольной - общественной жизни, общественной нравственности, общественного правосознания и общественной правозащиты. После страшного периода сталинского мороза, непреоборимой мерзлоты того времени.

Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
Татьяна Москалькова о Людмиле Алексеевой: Она была светлым человеком

Она была человеком без малейшей казенщины и ухаживала за тем небольшим наделом, на котором формировалось новое общество в России.

Она не была теоретиком, она была в первую очередь замечательным, умным, обаятельным человеком и при этом - искоючительно добросердечным. Она одинаково разговаривала и с первыми лицами государства, и с самыми простыми людьми. Это всегда был честный, откровенный, прямой и нелицеприятный разговор, но при этом всегда доброжелательный, не ранящий собеседника, не оскорбляющий достоинство людей, с которыми она говорит.

Вообще она была человеком, который сплачивал вокруг себя других людей. Она любила быть в компании. Она одна из основательниц того жанра отношений, что получили название "разговоров на московской кухне", в которых как раз и теплились первые очаги гражданского общества. И она сохраняла этот "жанр" отношений до последнего. Мы с ней виделись за полторы недели до ее кончины и разговаривали как раз о том, что она должна выйти из своего болезненного состояния и мы, как всегда, встретимся на ее московской квартире на Арбате, посидим с друзьями у нее на кухне, споем любимые песни. Мы обычно собирались у нее в День Победы, она обожала петь военные песни. И так мы решали у нее на кухне очень важные для себя вопросы. Теперь придется их решать без нее.

Она - несомненно, человек истории. Она вошла в историю. От желающих ее уколоть жучков-паучков следов не осталось, а ее не забудут - и как основательницу демократического и правозащитного движения в России, и как обаятельную женщину, и как прекрасного человека, который очень многим помог, изменил жизнь очень многих людей.

Общество Утраты
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