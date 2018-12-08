Володин предложил создать Большое евразийское партнерство

В своем выступлении Володин призвал другие страны к формированию единого списка организаций, признанных террористическими. Кроме того, он предложил создать Большое евразийское партнерство на базе ЕАЭС и с участием ШОС для противодействия санкциям США.

На конференцию собрались спикеры Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции. Важность обсуждаемых тем определила состав российской делегации - наряду с главой нижней палаты, в Тегеран прибыли два вице-спикера, десять глав профильных комитетов.

- Провокации террористов, непрекращающиеся теракты в Сирии, Афганистане, Пакистане, других странах подтверждают вывод о том, что говорить о полной победе над международным терроризмом еще рано, - заявил в своем выступлении Вячеслав Володин.

Глава нижней палаты подробно остановился на помехах на пути слаженной работе государств против терроризма. По его словам, это "геополитические амбиции" США, которые "продолжают использовать террористов и экстремистов как инструмент давления, прямого вмешательства в дела суверенных государств".

В результате действий США, подчеркнул он, подрываются государственные институты, в обществе разжигаются экстремистские настроения и призывы к "цветным революциям". - Терроризм еще больше усиливается, нанося ущерб странам и целым регионам, - заявил Володин. В качестве наглядного примера он назвал международный терроризм в Сирии, который за несколько лет вырос до масштабов "террористического псевдогосударства".

Однако благодаря договоренностям лидеров России, Ирана, Турции стало возможным освобождение большей части сирийской территории от террористов, напомнил Володин.

На данный момент наибольшую обеспокоенность, по его словам, вызывает катастрофическое положение мирных сирийских граждан на подконтрольных западной коалиции территориях. - Затягивание с решением гуманитарной ситуации в Сирии может привести к росту террористической угрозы в регионе и, как следствие, новому потоку беженцев, - предупредил глава нижней палаты парламента.

Кроме того, после разгрома основных сил террористов в Сирии боевики стали массово перемещаться в Афганистан, страны Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Европы, назвал ключевую проблему Володин.

Для вербовки новобранцев террористы, по его словам, активно используют интернет.

- Нам необходимо иметь общее понимание того, что такое терроризм, призвал спикер Госдумы. - Должен быть единый список террористических организаций, мы должны не допускать двойного толкования их действий.

С этой целью он призвал использовать опыт Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая в октябре этого года утвердила рекомендации по созданию единого списка террористов. Теперь организация, признанная террористической в одной из стран, в другой не сможет продолжить легально существовать. Эту же практику Володин предложил и для стран-участниц конференции.

Важно, по его словам, совместно бороться с пропагандой терроризма и лишить его финансовой подпитки, которая зачастую идет от наркоторговли и транснациональной преступности.

Назвал он и необходимые шаги для противостояния политике протекционизма и экономического давления США. С этой целью Вячеслав Володин предложил создать Большое евразийское партнерство на базе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и с участием Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В рамках такого сотрудничества должны использоваться взаиморасчеты в национальных валютах, приниматься меры по защите инвестиций, оптимизации процедуры движения товаров через границу.

Иранские политики также выступили против политики США. Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), нелегальные экономические санкции являются экономическим терроризмом, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

- Они не хотят, чтобы мы собрались за одним столом и разговаривали, они не хотят, чтобы мы были рядом с друг другом, - подчеркнул он. - Они не только нацелились на нашу независимость, они стремятся разорвать наши исторические связи. Миллиарды долларов, по его словам, растрачиваются для углубления раскола и неравенства, которые наряду с коррупцией являются корнями насилия, терроризма.

Чтобы противостоять давлению США, Роухани призвал "бороться с нечистыми деньгами, которые идут на поддержку терроризма", а также укреплять связи на всех уровнях - от культурных до политических.

Спикер парламента Ирана Али Лариджани заявил прямо: "Господин Дональд Трамп растоптал права человека". "Действия Штатов в последние годы привели к хаотичной ситуации, - отметил он. - Именно США и некоторые их союзники способствовали распространению терроризма".

Вашингтон и его сателлиты, утверждают, что борются с терроризмом, но, на самом деле, используют его для своих задач, заявил Лариджани. Он привел в пример ситуацию в Ираке и Афганистане.

Все это, по его словам, способствовало тому, что не согласные с такой политикой державы начали объединять усилия и решать проблемы сообща. Пример тому - успешный астанинский процесс сирийского регулирования.

Спикеры других стран-участниц выступили со схожими тезисами. В частности, глава нижней палаты пакистанского парламента Асад Кайсер также осудил попытки вмешательства в суверенные дела и злоупотребления верой для вербовки молодежи в террористы.

Глава турецкого парламента Бинали Йылдырым напомнил о десятках миллиардах долларов, которые идут на борьбу с терроризмом, а также о гибели десятков тысяч человек, ставших жертвами терактов. "Теракты очень дорого обходятся государствам региона, и география их увеличивается. При этом группировки получают приказы из-за рубежа", - заявил он. Наряду с коллегами турецкий спикер осудил использование террористов для того, чтобы вбить клин между государствами.

Общие подходы спикеры собирались зафиксировать в итоговой декларации.