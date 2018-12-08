Захарова прокомментировала принятый ОБСЕ документ по безопасности СМИ

На заседании в Милане участники Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) согласовали документ о безопасности журналистов.

Об этом в Facebook сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что удалось сделать невозможное "благодаря беспрецедентным усилиям российской стороны".

В документе закреплены российские приоритеты в отношении защиты прав отечественных СМИ на пространстве ОБСЕ. Совет подтвердил необходимость беспрепятственного доступа журналистов и жителей стран-членов ОБСЕ к иностранным источникам новостей и информационным службам, пишет ТАСС.

В решении выражена озабоченность в связи с введением ограничительных мер в отношении журналистов, "приводящих к росту рисков их безопасности и ограничению свободы выражения". Кроме того, отражена увязка с резолюциями Совета Безопасности ООН, осуждающими насилие в отношении журналистов в вооруженных конфликтах.