Агентурное подразделение ЦРУ впервые возглавила женщина

Оперативный директорат ЦРУ впервые в истории ведомства возглавила женщина. Как сообщает телеканал CBS News со ссылкой на заявление спецслужбы, разведчик с 34-летним стажем Элизабет Кимбер назначена руководителем подразделения, курирующего всю агентурную работу и тайные операции ЦРУ за рубежом.

Она сама неоднократно работала за границей, в том числе в странах Западной Европы. Напоминая о разногласиях Москвы и Вашингтона, телеканал отмечает, что в свое время она руководила так называемой русской группой, которая вела агентурную разведку по объектам в России.

Последние несколько лет Кимбер возглавляла центр миссий по Европе и Евразии, была заместителем руководителя оперативного директората, а недавно исполняла обязанности замдиректора ЦРУ. В официальном пресс-релизе ведомства утверждается, что "34-летний опыт работы и проверенное умение влиять на оперативную миссию ЦРУ сделают Кимбер исключительным лидером".

Примечателен и сам факт того, что ЦРУ публично объявило о ее назначении, поскольку, как правило, личность руководителя оперативного директората сохраняется в тайне от широкой общественности.

Напомним, несколько месяцев назад главой ЦРУ была назначена Джина Хэспел - также кадровая разведчица со стажем в три десятка лет, ставшая первой женщиной во главе этой разведслужбы. Утверждение кандидатуры Хэспел проходило со скрипом из-за подозрений в ее причастности к противозаконным пыткам в секретных тюрьмах ЦРУ в отношении подозреваемых в причастности к террористическим группировкам.