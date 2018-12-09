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Рубрика: Спорт

Алена Косторная выиграла финал юниорского Гран-при по фигурному катанию

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Алена Косторная стала победительницей финала юниорского Гран-при, который проходит в Ванкувере (Канада).

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фигуристка Алина Загитова стала второй в финале Гран-при в Канаде

В субботу восьмого декабря девушки представили произвольную программу. По ее итогам победительницей стала Косторная, набравшая 141,66 балла. По сумме двух программ россиянка получила от судей 217,98 балла и заняла первое место, пишет РИА Новости.

Второй в Финале Гран-при стала еще одна представительница России Александра Трусова, набравшая в сумме 215,20 балла. Третье место заняла россиянка Алена Канышева с 198,14 балла.

Еще две российские фигуристки - Анастасия Тараканова (190,46) и Анна Щербакова (181,83) - заняли четвертое и пятое места.

Спорт Фигурное катание
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