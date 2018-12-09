Новости

CNN: В США скончался один из первых афроамериканцев в ВВС страны 06:04
У берегов Сардинии поломалось итальянское пассажирское судно 05:42
Англичанин случайно купил на блошином рынке чашу возрастом 4000 лет 05:20
Спортивные пары из России победили в финале юниорского Гран-при 04:41
В Калифорнии пес месяц ждал хозяев на месте сгоревшего дома 04:17
Более 1550 человек задержаны в Париже в ходе протестов 03:43
Алена Косторная выиграла финал юниорского Гран-при по фигурному катанию 03:28
Пушков: Слова Чубайса обостряют отношения между обществом и бизнесом 02:56
Фигуристка Алина Загитова стала второй в финале Гран-при в Канаде 02:32
Новым генсеком ХДС стал глава молодежного крыла партии 02:15
Китай пригрозил Канаде из-за ареста финдиректора Huawei 01:41
Полиция Италии озвучила возможную причину гибели людей в клубе 01:24
Глава ПАСЕ почтила память Людмилы Алексеевой 00:29
В Москве шесть человек пострадали в ДТП со "скорой помощью" 08.12.2018
В Совфеде напомнили о заслугах Людмилы Алексеевой 08.12.2018
"Челси" нанес "Манчестер Сити" первое поражение в АПЛ 08.12.2018
Владимир Лукин: Людмила Алексеева - человек истории 08.12.2018
Татьяна Москалькова о Людмиле Алексеевой: Она была светлым человеком 08.12.2018
Элла Памфилова о Людмиле Алексеевой: Она умела достучаться до сердец 08.12.2018
В Бордо протестующие закидали стражей порядка "коктейлями Молотова" 08.12.2018
Володин выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Алексеевой 08.12.2018
Путин выразил соболезнования близким Алексеевой 08.12.2018
Трамп уволил адмирала Келли с поста главы своей администрации 08.12.2018
Видео: в Польше попытались сорвать концерт ансамбля имени Александрова 08.12.2018
Владимир Этуш вернулся на сцену после болезни 08.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
09.12.2018 05:20
Рубрика: В мире

Англичанин случайно купил на блошином рынке чашу возрастом 4000 лет

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Житель Великобритании Карл Мартин случайно узнал, что возраст чаши, которую он использовал в качестве подставки под зубные щенки - четыре тысячи лет.

Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН
На Алтае археологи нашли уникальную диадему из бивня мамонта

Несколько лет назад гончарная чаша, украшенная рисунком антилопы, привлекала внимание Мартина, когда он прогуливался по блошиному рынку. Мужчина купил ее вместе с горшком за пять долларов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на LiveScience.

И только недавно Мартин узнал возраст покупки. Британец, устроившийся на работу в аукционный дом, обратил внимание на древние лоты, которые были очень похожи на его подставку для зубной щетки. Эксперты подтвердили, что чаша была создана четыре тысячи лет назад на территории современного Афганистана.

Как историческая редкость оказалась на блошином рынке в Южном Дербишире - теперь останется загадкой.

В мире Европа Великобритания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии и Ливане
Кудрин перечислил риски для российской экономики
СМИ: Британские спецслужбы усилят давление на российский бизнес
Порошенко опубликовал снимок рядом с десантником в символике СС
В Италии шесть человек погибли и десятки пострадали в давке на концерте