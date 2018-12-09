Англичанин случайно купил на блошином рынке чашу возрастом 4000 лет

Житель Великобритании Карл Мартин случайно узнал, что возраст чаши, которую он использовал в качестве подставки под зубные щенки - четыре тысячи лет.

Несколько лет назад гончарная чаша, украшенная рисунком антилопы, привлекала внимание Мартина, когда он прогуливался по блошиному рынку. Мужчина купил ее вместе с горшком за пять долларов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на LiveScience.

И только недавно Мартин узнал возраст покупки. Британец, устроившийся на работу в аукционный дом, обратил внимание на древние лоты, которые были очень похожи на его подставку для зубной щетки. Эксперты подтвердили, что чаша была создана четыре тысячи лет назад на территории современного Афганистана.

Как историческая редкость оказалась на блошином рынке в Южном Дербишире - теперь останется загадкой.