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09.12.2018 21:30
Рубрика: В мире

Меркель 2.0

Аннегрет Крамп-Карренбауэр избрана новой главой ХДС
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7740 (277)
В Германии стало известно имя преемника Ангелы Меркель во главе правящего Христианско-демократического союза. Точнее - преемницы. Как и предсказывали эксперты "РГ", большинство делегатов съезда в Гамбурге отдали голоса в пользу теперь уже экс-генсека партии, 56-летней Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Меркель выступила с последней речью

Хотя именно экс-премьер земли Саар, которую Меркель недавно выдвинула в генеральные секретари ХДС, считалась безусловным фаворитом борьбы за "партийное наследство", ее победа оказалась не такой уж простой. С первого раза Аннегрет Крамп-Карренбауэр не смогла получить абсолютное преимущество перед главным соперником - бывшим председателем фракции консервативного альянса ХДС/ХСС в бундестаге Фридрихом Мерцем. С ними также пытался конкурировать 38-летний министр здравоохранения Йенс Шпан, но безуспешно. Во втором туре из 999 поданных голосов 517 оказались за Крамп-Карренбауэр, а Мерца поддержали 482 делегата. Таким образом, именно единомышленница Ангелы Меркель получает шанс побороться в будущем за пост главы немецкого правительства. Впрочем, следующие парламентские выборы в ФРГ ожидаются только осенью 2021 года (если, конечно, не будут назначены внеочередные), и, как признают эксперты, еще ничего не предрешено. Если с Мерцем, который открыто оппонирует канцлеру, связывали надежду на обновление партийного курса, то в Крамп-Карренбауэр видят как раз гаранта прежней политики. Саму Ангелу Меркель, бессменно занимавшую пост председателя ХДС последние 18 лет, встречали овациями. В зале показали фильм "За что мы благодарны Меркель", а еще ей вручили подарок с явным политическим намеком - дирижерскую палочку, под которую оркестр исполнял Девятую симфонию Бетховена лидерам "двадцатки" в Гамбурге в прошлом году.

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